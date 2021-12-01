РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Свыше 270 единиц спецтехники и порядка 1360 рабочих в Люберцах в среду очищали придомовые и общегородские территории, парковки, детские площадки и улицы от снега, сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Коммунальные и дорожные службы городского округа Люберцы, а также управляющие компании очищают от снега дороги, дворы, подъезды к социально значимым объектам, детские и спортивные площадки», – сказал Ружицкий.

Он призвал всех автолюбителей быть предельно осторожными, так как снег продолжает идти, а в вечерние часы видимость на дорогах может ухудшиться.

В Подмосковье выпало до 10 см снега за день. В ночь на 2 декабря ожидается до минус 8 градусов и гололедица.

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