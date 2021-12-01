РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Жители Подольска могут принять участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо» и принести подарки для детей из бедных семей по двум адресам, сообщает администрация округа.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Подольск совместно с Подольским городским центром социальной помощи семье и детям и Климовским центром социальной помощи семье и детям «Гармония» проводят благотворительную акцию «Новогоднее чудо». Подарки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут собирать с 1 по 24 декабря.

Сладости и игрушки можно принести в пункт на улице Литейной, 2, телефоны 8 (496) 757-69-67, 8 (496) 763-55-83, в микрорайоне Климовск на улице Заводской, 15/1, телефон 8 (496) 762-61-24.

Организаторы просят в канун Нового года подарить детям радость и хорошее настроение.

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