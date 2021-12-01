РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 дек. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил результаты ремонта спортивной площадки на территории школы №1, сообщает пресс-служба администрации города.

Обновленное спортивное пространство состоит из зоны воркаут и полосы препятствий. Также там установили ворота для мини-футбола и баскетбольные кольца. Площадку оградили забором высотой 4 метра.

«Весной планируется обновить лестницу, которая ведет от нового кластера к самой школе. По периметру полосы препятствий будет установлено ограждение, чтобы исключить травмоопасные случаи», - сказал Жигалкин.

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