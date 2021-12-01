РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 дек. Детям из многодетных семей в Королеве вручили ноовгодние подарки, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве состоялось открытие зимнего сезона. У центральной площади открылся каток «Космолед». Одновременно кататься на нем могут 100 человек.

В честь праздника глава Королева Игорь Трифонов и депутат Госдумы Сергей Пахомов вручили новогодние подарки детям из многодетных семей. Они пожелали ребятам успехов и здоровья.

На открытии для детей провели мастер-класс, а победители розыгрыша в соцсетях получили в подарок сертификаты на катание на катке.

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