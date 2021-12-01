РИАМО - 1 дек. Опрос, проведенный AliExpress Россия и исследовательское агентство ResearchMe, показал, что 69% москвичей живут со своими питомцами душа в душу. Об этом РИАМО сообщили в компании AliExpress Россия.

Исследование провели перед Всемирным днем домашних животных 30 ноября. В нем приняли участие более 1,6 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Отношение с питомцами

Опрос показал, что 25% россиян не может наладить отношения с питомцами. 13% опрошенных заявили, что просто делят с животными одну жилплощадь. Еще 12% респондентов выясняют, «кто в доме хозяин». При этом более двух третей россиян и 69% жителей Москвы живут с питомцами душа в душу.

Никогда не наказывали и не ругали питомцев всего лишь 20% россиян. Но к наказанию граждане прибегают редко, несколько раз в год – так заявили 37% опрошенных. Еще 18% опрошенных указали, что наказывают и ругают питомцев пару раз в месяц. Каждый день приходится выяснять отношения с домашними животными всего лишь 2% россиян.

Реже всего ругают питомцев на северо-западе России и в Санкт-Петербурге: 69% жителей СЗФО и 71% петербуржцев никогда не ругают своих питомцев или делают это крайне редко. А вот в Сибири ссоры с домашними животными случаются чаще всего.

55% респондентов признались, что им нередко приходится выяснять отношения с питомцами: треть сибиряков делают это несколько раз в месяц, а 5% ругаются на любимцев по нескольку раз на день.

За что наказывают

В рейтинге провинностей питомцев, которые чаще всего становятся причиной недовольства, во всех регионах России лидирует: «ходит в туалет в неположенном месте». На втором месте почти во всех регионах России - жалобы на агрессивное поведение («кусается, царапается»). Исключение – Юг и Северный Кавказ: тут питомцы наиболее спокойны, но чаще, чем в других регионах, получают замечания от хозяев по поводу кражи еды и лакомства.

Большинство россиян (89%) понимает, когда питомец обижается. Хозяева замечают типичное поведение своих питомцев после совершения провинности или наказания за него: на Урале питомцы чаще прячутся, на Юге и в ЦФО шумят, в ПФО и европейской части России пытаются мстить, в Сибири чаще всего игнорируют хозяина, а в столице России чаще всего отказываются от еды. Интересно, что больше всего хозяев, на обращающих внимания на обратную реакцию домашних питомцев, оказалось в Санкт-Петербурге.

В вопросах воспитания домашнего животного почти половина (45%) россиян полагается на интуицию. Еще четверть опрошенных слушает советы опытных владельцев. К консультациям профессионалов, кинологов и зоопсихологов, прибегают лишь 8% россиян. 12% респондентов заявили, что вообще не занимаются воспитанием питомца.

Во сколько денег обходится питомец в месяц

Треть опрошенных россиян тратят на нужды питомца от 1 до 3 тыс. рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что тратят на животное от 3 до 5 тыс. рублей в месяц. Большинство (68%) респондентов ежемесячно балует питомцев лакомствами. Треть россиян чаще выбирает новые игрушки, чтобы порадовать животное.

Костюмы для питомцев покупает почти четверть опрошенных. Половина из них выбирает теплую одежду для прогулок. 23% респондентов из этой группы покупают для животных смешные наряды на праздники. 18% респондентов предпочитают парные образы. Это наряды, которые повторяют лук хозяина. Чаще всего пользователи выбирают собачьи комбинезоны на молнии, теплые вязаные шарфы и худи для питомцев.

Самые крупные по затратам категории товаров для питомцев на AliExpress — товары для собак, кошек и рыб. Спрос на товары для кошек за год вырос в 3,3 раза, а на товары для собак и рыб — в полтора раза для каждой категории. Чаще всего россияне выбирают для кошек трехуровневые дома-когтеточки, игрушки с кошачьей мятой и автоматические поилки. Пользователи покупают для собак теплую одежду для зимних прогулок, водонепроницаемые смарт-трекеры и вязаные свитеры. Рыбкам россияне выбирают искусственные растения, фильтры для аквариума и воздушные компрессоры.

На четвертом месте по продажам — товары для маленьких питомцев. Спрос на эту категорию вырос в полтора раза за год. Чаще всего россияне выбирают тёплые фланелевые домики для хомяков и шиншилл, пластиковые игрушечные тоннели и автоматические поилки. В среднем россияне готовы отдать за такие товары от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Пятерку категорий по продажам замыкают товары для птиц: спрос на товары этой категории вырос в полтора раза. Среди товаров этой категории россияне выбирают оконные кормушки, подвесные поилки и нейлоновые чехлы на клетки. В среднем они готовы отдать за популярные товары от 80 до 400 рублей.

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