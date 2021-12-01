РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В трех парках Подольска в честь начала новогоднего сезона зажгли огни на праздничных елках, в парк «Дубрава» микрорайона Климовск пришло около 200 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ДК «Машиностроитель».

С детьми провели музыкально-развлекательную программу, водили хороводы, играли в подвижные игры. Желающие читали стихи. Дети дружно звали Деда Мороза и Снегурочку, скандировали, чтобы елочка зажглась. Все малыши получили конфеты. Желающие могли погреться бесплатным горячим чаем из 20-литрового самовара и поесть сушек. Также в парках открылась «Почта Деда Мороза». В парке «Дубрава» задействовали около 20 артистов ДК «Машиностроитель». Праздники провели также в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке на Весенней.

К Новому году муниципалитеты Подмосковья украсили в единой концепции проекта «Зима в Подмосковье». Зажжение уличных елок - важная часть губернаторского проекта. Эти мероприятия проходят в формате праздника с игровыми программами и мастер-классами.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в муниципалитетах состоится свыше 500 различных праздничных мероприятий, заработают новогодние ярмарки.

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