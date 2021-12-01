РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 дек. Зимний сезон в подмосковном Королеве открылся парадом Снегурочек, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве зажгли новогоднюю елку и провели парад Снегурочек. Горожан поздравили глава города Игорь Трифонов и депутат Госдумы Сергей Пахомов. В празднике приняли участие члены общественной палаты, сотрудники градообразующих предприятий, сферы образования, жители города.

«Всех поздравляю с наступающим Новым годом, пусть в каждом доме будет праздник и каждый день становится ярче, всем добра и тепла», - сказал Трифонов.

Парад Снегурочек стал главным событием праздника. Вместе с гостями праздника снегурочки встретили главную Снегурочку и Деда Мороза, который зажег главную елку города. Праздник продолжился выступлением городских коллективов.

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