РИАМО - 1 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и посол ОАЭ в РФ Мохаммад Альджабер обсудили перспективы сотрудничества между Московской областью и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Instagram.
Товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ только в I полугодии этого года составил 49,6 млн долларов. При поддержке Суверенного инвестиционного фонда ОАЭ Мубадала в регионе реализуются значимые программы, в частности – первый в РФ пилотный проект в сфере ядерной медицины – в Подольске и Балашихе.
Кроме того, в программы входят логистические комплексы в Солнечногорске, Чехове, Дмитровском и Наро-Фоминском округах – инвестиции направлены на строительство ЦКАД и развитие торговых сетей.
Альджабер отметил, что в декабре исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между ОАЭ и РФ. Он поблагодарил губернатора Подмосковья за приглашение.
Представители министерства государственных дел ОАЭ в сентябре 2021 года посетили один из лучших образовательных комплексов региона – Гимназию им. Е.М. Примакова в Одинцове. Они выразили заинтересованность в создании филиала учебного заведения в городе Абу-Даби. Программа и методология естественно-научного кластера, где обучение ведется на русском и английском языках, подошли по всем критериям. Открытие учреждения запланировано на 9 сентября 2022 года.
«Спасибо за интерес. Что касается образовательных проектов, в том числе Гимназии им. Примакова, мы готовы быть партнерами. Очень важно соблюсти обязательства, чтобы проект, в который вы вкладываете энергию и рассчитываете на перспективы этой школы, выглядел достойно», – заключил глава Подмосковья.
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