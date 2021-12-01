РИАМО - 1 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и посол ОАЭ в РФ Мохаммад Альджабер обсудили перспективы сотрудничества между Московской областью и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Instagram.

«Мы рады вас видеть и готовы сотрудничать, обсуждать различные проекты, инвестиции. Важно и просто иметь добрые дружеские отношения, потому что на их базе можно много что выстроить: экономику, туризм, различные культурные, образовательные программы. Во всем этом мы заинтересованы, поэтому добро пожаловать в Подмосковье», – сказал Воробьев.

Товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ только в I полугодии этого года составил 49,6 млн долларов. При поддержке Суверенного инвестиционного фонда ОАЭ Мубадала в регионе реализуются значимые программы, в частности – первый в РФ пилотный проект в сфере ядерной медицины – в Подольске и Балашихе.

Кроме того, в программы входят логистические комплексы в Солнечногорске, Чехове, Дмитровском и Наро-Фоминском округах – инвестиции направлены на строительство ЦКАД и развитие торговых сетей.

Альджабер отметил, что в декабре исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между ОАЭ и РФ. Он поблагодарил губернатора Подмосковья за приглашение.

«Московская область крайне интересна для эмиратских инвесторов как один из самых перспективных регионов в России с потенциалом развития. Одним из важных направлений, которым пристальное внимание уделяет руководство обеих стран, является сотрудничество в сфере образования», – подчеркнул Альджабер.

Представители министерства государственных дел ОАЭ в сентябре 2021 года посетили один из лучших образовательных комплексов региона – Гимназию им. Е.М. Примакова в Одинцове. Они выразили заинтересованность в создании филиала учебного заведения в городе Абу-Даби. Программа и методология естественно-научного кластера, где обучение ведется на русском и английском языках, подошли по всем критериям. Открытие учреждения запланировано на 9 сентября 2022 года.

«Спасибо за интерес. Что касается образовательных проектов, в том числе Гимназии им. Примакова, мы готовы быть партнерами. Очень важно соблюсти обязательства, чтобы проект, в который вы вкладываете энергию и рассчитываете на перспективы этой школы, выглядел достойно», – заключил глава Подмосковья.

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