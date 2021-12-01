РИАМО - 1 дек. С 22 по 28 ноября комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 10 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, опубликованы закупка на выполнение работ по развитию Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области в части создания модуля «Интерактивный голосовой помощник», закупка на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок.

Размещены закупка на оказание услуг по организации питания пациентов, закупка на выполнение работ по капитальному ремонту Мытищинской городской клинической больницы, закупка на оказание услуг по охране объектов, имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в медицинских организациях в Раменском округе в 2022-2024 гг.

Была также опубликована закупка на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации школы на 1100 мест в мкр. Восточный в Звенигороде.

Размещена закупка на поставку набора комплектующих для строительства светофорных объектов («Мосавтодор»).

Кроме того, размещена закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проектов интерьеров и благоустройства, установление размера санитарно-защитной зоны, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения реконструкции стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в Люберцах.

Опубликованы 2 закупки на оказание услуг по организации гарантированного питания в муниципальных образовательных учреждениях в Одинцовском округе.

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