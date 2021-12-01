РИАМО - 1 дек. Депутаты Мосгордумы в среду отклонили в I чтении законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости на дорогах и снижении нештрафуемого порога скорости, передает корреспондент РИАМО.

Проект постановления «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» представила на заседании член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Дарья Беседина.

«Как показывает международный опыт, снижение скорости движения и установление высокой ответственности за ее превышение эффективно снижают число погибших в ДТП. <…> Нештрафуемый порог водители сегодня воспринимают по факту как разрешенную скорость», – сказала Беседина.

По ее словам, на улицах столицы действует скоростное ограничение в 60 км/ч. При этом нештрафуемый порог разрешает водителям разгоняться до 80 км/ч. Это кратно повышает риск для жизни как водителей, так и пешеходов.

Беседина также предложила снизить нештрафуемый порог до 5 км/ч и отменить 50-процентную скидку за быструю оплату штрафа.

Она отметила, что превышение скорости на 5-10 км/ч должно караться штрафом в 500 рублей, на 10-20 км/ч – 1 тыс. рублей. При превышении на 20-40 км/ч необходимо установить штраф в 2,5 тыс. рублей, а за превышение на 40-60 км/ч – 10 тыс. рублей или от 20 до 35 часов обязательных работ.

Кроме того, за превышение скорости на 60-80 км/ч следует назначить штраф 15-20 тыс. рублей или 40-60 часов обязательных работ с лишением права на управление транспортным средством на год.

Член комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Максим Круглов отметил, что в условиях пандемии повышать штрафы для граждан крайне несвоевременно.

Председатель комиссии думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов добавил, что с нештрафуемым порогом в 5 км/ч водители могут просто не успеть совершить обгон там, где он разрешен.

«Иногда как раз вот этот 20-километровый (порог превышения скорости - ред.) помогает это сделать, не нарушая правил», – заявил Герасимов.

По итогам голосования проект постановления большинство депутатов отклонили в первом чтении.