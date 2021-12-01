РИАМО - 1 дек. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на столичных дорогах вечером в среду. Уровень загруженности начнет снижаться примерно через час, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Медленнее всего транспорт движется на Московской кольцевой автодороге, Третьем транспортном и Садовом кольцах. Сложная обстановка сложилась в центре. В пробке стоит Яузская улица, улицы Большая Лубянка, Неглинная, Петровка, Большая Дмитровка и Большая Полянка.

По данным столичного Дептранса, средняя скорость движения автомобилей составляет 24 км/ч, общественный транспорт едет чуть быстрее – 26 км/ч. При этом на дорогах с выделенными полосами скорость такси и электробусов выше.

Основной причиной затруднений стал снег и образовавшаяся при понижении температуры воздуха наледь. Автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров, а лучше – пересесть на городской транспорт.

К 20 часам напряжение на дорогах начнет спадать и достигнет 6 баллов. Полностью освободятся улицы ближе к 22 часам.

Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт в среду>>