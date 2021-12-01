РИАМО - 1 дек. Московская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных переговоров по разработке проекта соглашения о минимальной заработной плате в регионе между правительством Подмосковья, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей региона, сообщает пресс-служба комиссии.

В коллективных переговорах по разработке соглашения принимают участие правительство Подмосковья, союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединения работодателей региона: Московский областной союз промышленников и предпринимателей (региональное объединение работодателей), союз товаропроизводителей Московской области.

Если работники или работодатели не являются членами вышеназванных областных объединений профсоюзов и работодателей, им предлагают принять участие в коллективных переговорах по разработке проекта.

Дополнительную информацию можно получить в министерстве социального развития Подмосковья, союзе «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и Московском областном союзе промышленников и предпринимателей (региональном объединении работодателей).

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