РИАМО - 1 дек. В рейтинге самых крупных российских компаний РБК 500, составленном по итогам 2020 года, уверенный рост показала фармацевтическая отрасль – ее совокупная выручка увеличилась на 21,7%, составив 1,3 трлн рублей.

Рост отечественного фармрынка наблюдается третий год подряд. Основными драйверами роста стали высокая готовность населения лечиться всеми доступными и разрекламированными препаратами и падение курса рубля к основным валютам. Сектор показал высокий рост в период пандемии, так как резко возросла потребность населения в противовоспалительных и противовирусных препаратах, антикоагулянтах, антибиотиках, иммунодепрессантах и так далее.

В 2020 году общий доход 500 крупнейших российских компаний снизился на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 84,9 трлн рублей. Это первое снижение объемов выручки с 2015 года, отмечают составители рейтинга.

Фармацевтическая отрасль оказалась среди самых быстрорастущих и развивающихся. В секторе «Фармацевтика» появились два новых участника. Также быстрый рост показали сферы информационных технологий (+30,7%), сельского хозяйства и продуктов питания (+23,6%).

На 24% сократилась выручка бессменного отраслевого лидера – нефтегазового сектора, его доля от совокупной выручки всех компаний, представленных в рейтинге, составила 28,7% против 36,2% годом ранее. Второе место занял сектор розничной торговли, на долю которого пришлось 11,4%. Третье место занимает финансовый сектор с долей 11,3%.

«Очевидно, что отрицательная динамика по общей выручке компаний, представленных в рейтинге РБК 500, связана с пандемией Covid-19 и карантинными ограничениями. При этом вполне логично произошел рост фармацевтической отрасли, и наша компания тому подтверждение. Мы уверенно продолжаем наращивать обороты, особенно в секторах нашего традиционного лидерства: препараты менеджмента крови, анестезия и реаниматология. Усиление позиций «Ланцета» по другим направлениям позволит нам в следующем году подняться еще на несколько позиций выше», – отметил генеральный директор АО «Ланцет» Антон Зыбин.

АО «Ланцет» заняло в рейтинге 396 позицию, поднявшись сразу на 24 строчки по сравнению с прошлым годом. По данным составителей рейтинга, общая выручка компании выросла на 18% и составила 32 млрд рублей.

Рейтинг РБК 500 публикуется пятый год подряд. Всего в рейтинге присутствуют представители 33 отраслей, из них 407 частных компаний, 75 государственных, 7 компаний со значительным государственным и иностранным участием, 7 частных компаний со значительным участием государства и 4 частные компании со значительной долей иностранного владения.