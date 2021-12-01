РИАМО - 1 дек. У жителей Подмосковья есть возможность добровольно сдать незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства и получить за это денежное вознаграждение. Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Выплаты предусмотрены в соответствии с постановлением регионального правительства от 30 мая 2018 года №346/17 «Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства необходимо в любой территориальный отдел полиции в Подмосковье. Их телефоны и адреса указаны на сайте ГУ МВД России по Московской области. Затем следует подать заявление в Главное управление региональной безопасности, форму для которого можно найти в приложении к утвержденному положению.

Жителям также пояснили, что добровольно сдавшие предметы вооружения граждане освобождаются от уголовной или административной ответственности, если с использованием этого оружия не совершались преступления.

Дополнительная информация размещена на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.