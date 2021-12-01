РИАМО - 1 дек. В рамках проекта «Урок цифры» около 500 тыс. учащихся подмосковных школ обучатся различным аспектам создания видеоигр. Участие в уроках информатики и программирования примут ученики всех классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«C 22 ноября по 12 декабря в подмосковных школах проходит новый цикл проекта «Урок цифры», на этот раз ребят учат разрабатывать игры. Новым цифровым навыкам за этот период обучатся порядка 500 тыс. подмосковных школьников из более 1 тыс. школ», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Для учеников младших классов проведут уроки художественного программирования и анимации, учащиеся 5-8 классов обучатся гейм-дизайну, тестированию игр и маркетингу, а старшеклассникам смогут попробовать себя в роли продюсеров игр и узнают узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры.

Помимо прочего в регионе также проходят открытые «Уроки цифры», 2 декабря занятие такого формата состоится в «Физтех-лицее» имени П.Л. Капицы».

Проект «Урок Цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определённой теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».