РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Эстафета зажжения огней на новогодних елках в рамках проекта «Зима в Подмосковье» стартовала в подмосковном Красногорске в первый день зимы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Старт зажжению новогодних деревьев дал временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков в микрорайоне Павшинская пойма.

«С сегодняшнего вечера мы в Красногорске даем старт «Зимы в Подмосковье». На каждой территории пройдет зажжение главного атрибута Нового года», - сказал Волков.

Он подчеркнул, что в первый день зимы на радость ребятишкам выпал снег.

На площади на набережной Москвы-реки выступили творческие коллективы Красногорска. Зажигательные мотивы сыграл оркестр снеговиков, а поздравить ребятишек с началом зимы пришли несколько Дедов Морозов со своими Снегурочками.

Празднование продолжится на площади Дворца культуры «Подмосковье».