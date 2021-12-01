РИАМО - 1 дек. В Москве состоялось итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов, оно является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, помимо этого, результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в определенные вузы, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

«Итоговое сочинение 1 декабря написали более 66 тыс. человек. Кроме одиннадцатиклассников в нем приняли участие все желающие выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций», - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Свои результаты участники смогут узнать на официальном портале мэра Москвы либо в своей образовательной организации не позднее 14 декабря.

Одиннадцатиклассники, получившие в декабре за итоговое сочинение (изложение) «незачет» либо неявившиеся по уважительным причинам, смогут принять участие повторно 2 февраля 2022 года.