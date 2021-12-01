РИАМО - 1 дек. Выявлено антитело, которое способно нейтрализовать все известные штаммы Covid-19. Молекулу 35B5 обнаружили в ходе исследования китайские медики, сообщает Газета.ru.

Антитело удалось выявить у одного из заразившихся коронавирусом. Исследование проходило под началом сотрудника университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, профессора Дена Кая.

Китайские медики изучили большое количество образцов крови жителей страны, которые тяжело перенесли инфекцию. Из образцов выделили клетки, отвечающие за производство антител, и стали следить за их взаимодействием с разными частицами вируса.

«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2», – отметили ученые.

Антитело может лечь в основу универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса.

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