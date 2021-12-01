РИАМО - 1 дек. В Москве появится новая детская поликлиника на 320 посещений в смену. Учреждение строят по новому стандарту оснащения поликлиник «Московский стандарт +», сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Строительство поликлиники поручено АНО «РСИ». Фасады строения будут сделаны из стеклофибробетона и будут покрашены по стандарту московских поликлиник. Стойки регистрации, вывески, указатели, зоны ожидания и кабинеты врачей выполнят в едином стиле.

«В районе Бирюлево Восточное по адресу: улица Лебедянская, владение 33, в следующем году построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену. В настоящее время идет возведение надземной части здания, строители приступили к устройству монолита последнего этажа и наружных ограждающих конструкций здания», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На всех этажах, где врачи будут принимать пациентов, для детей оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми элементами. Поликлинику оснастят 700 единицами современного оборудования.

При посещении учреждения с детьми, которые имеют признаки инфекционного заболевания, можно будет воспользоваться приемно-смотровым боксом. Он оборудован для приема детей-инвалидов на колясках.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», – рассказал Загрутдинов.