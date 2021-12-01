РИАМО - 1 дек. Первая новогодняя ярмарка в Московской области открылась в Лыткарине, она включает в себя гастрономическую и сувенирную продукцию: фермерские деликатесы, новогодние ремесленные товары и прочее, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Сегодня в Лыткарине начала работу первая областная новогодняя ярмарка. Здесь открылись гастрономические и сувенирные ряды, организованы развлекательные программы. Помимо атмосферы приближающегося Нового года, на ярмарке предлагаются традиционные праздничные товары и угощения наших подмосковных фермеров», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что ярмарочное пространство организовано так, чтобы учесть разные интересы ее посетителей.

На ярмарке представлен обширный ассортимент продуктов питания, а также различные сувениры и подарочные наборы для взрослых и детей. На ярмарке также проходят мастер-классы по росписи пряников, изготовлению новогодних украшений и прочие мероприятия.

По словам Воскресенского, все продукты питания перед реализацией на ярмарке прошли строгий контроль, что подтверждено соответствующими сертификатами. По желанию покупателя приобретаемый продукт можно предварительно продегустировать.

«Традиционно новогодние ярмарки Подмосковья объединяют фермеров и производителей, рестораторов и ремесленников, которые демонстрируют лучшие основы нашего подмосковного гостеприимства. Сегодня в Лыткарине мы открыли марафон новогодних праздничных мероприятий и развлечений», - добавил Воскресенский.

Открытие всех остальных запланированных 70 новогодних ярмарок в 34 городских округах Московской области будет проходить постепенно в течение всего декабря.