РИАМО - 1 дек. В текущем году в 30 округах Московской области открылись 100 школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Как рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, годовой план выполнен. Спортобъекты появились в рамках проекта «Открытый стадион».

«Стадионы открыты для всех жителей, там они абсолютно бесплатно могут заниматься спортом. Важно, что все сделано так, чтобы это не мешало образовательному процессу в школах», – пояснила Каклюгина.

Она уточнила, что осенью особой популярностью пользовался бег и игра в футбол. А зимой в Подмосковье предпочитают зимние активности.

До конца следующего года для жителей будет открыто 300 школьных стадионов. Свой «открытый стадион» появится в каждом городском округе региона.