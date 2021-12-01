РИАМО - 1 дек. Первые декабрьские морозы ударят в Москве предстоящей ночью. При этом из-за влажности холод будет ощущаться сильнее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, гребень антициклона станет медленно очищать небо от полей облачности и осадков. В результате радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы в Московском регионе впервые в этом сезоне устремятся к отметке минус 10 градусов.

«В городе температура понизится до минус 7-10, в Подмосковье – до минус 6-11, что с опережением в две недели точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря» – написал Тишковец в своем Instagram.

Он подчеркнул, что из-за высокой относительной влажности сработает балтийский синдром: температура воздуха будет казаться на 3-4 градуса холоднее, чем есть на самом деле.

Ранее Тишковец сообщал, что за минувшие сутки в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков.

Эксперт рассказал, что в ближайшие годы Москву ждут предзимья с переменчивой погодой>>