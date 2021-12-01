РИАМО - 1 дек. В среду в Подмосковье начался прием заявок на участие в конкурсе на соискание губернаторской премии в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей «Медиана». Прием заявок проводится на сайте до 31 марта следующего года. Об этом сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Мы расширили рамки и придали премии статус международной – теперь на нее могут претендовать не только областные и федеральные журналисты, но и представители зарубежных СМИ, пишущие о нашем Подмосковье! Еще одно новшество – мы впервые будем награждать лучшую пресс-службу предприятия, работающего в регионе. Но самое главное и самое приятное, что фонд премии увеличен в два с половиной раза, и теперь победители получат по 500 тыс. рублей!» - сказала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Она также пригласила всех авторов, неравнодушных к Московской области, принять участие в конкурсе на соискание премии «Медиана».

Заявку может подать как руководитель редакции, так и автор материала самостоятельно. От одного заявителя принимается только одна работа. На конкурсе будут оценивать печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, связанные с жизнью Московской области. Работы должны быть опубликованы в СМИ или интернете с 1 января по 30 ноября 2021 года.

По итогам конкурса губернатор Подмосковья Андрей Воробьев определит 15 лауреатов, основываясь на мнении экспертного совета. В него входят руководители ведущих СМИ страны и известные журналисты. Возглавил жюри председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Также будут отмечены лучшая муниципальная пресс-служба и лучшая пресс-служба предприятия.

«Премия была учреждена губернатором год назад и стала важнейшим событием как для профессиональных журналистов, так и блогеров. В прошлом году на конкурс было подано почти 500 заявок. В этом году мы ждем еще больше работ!» - заключила Звягина.