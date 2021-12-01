РИАМО - 1 дек. В областном музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Азбука шедевра». Проект объединит более 120 произведений классиков русской живописи, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Посетить «Азбуку шедевра» можно с 18 декабря 2021 года до 19 июня 2022 года. На выставочном проекте представят работы Брюллова, Кустодиева, Малевича и многих других русских живописцев. Выставка призвана показать широкий спектр и богатство музейных коллекций России, в которых есть шедевры, почти неизвестные широкой публике.

Общая площадь экспозиции превысит 2 тыс. кв. м. Гости музея смогут увидеть 123 работы 81 художника. Знаковыми для выставки станут «Купчиха» Бориса Кустодиева, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Закат» Архипа Куинджи и другие полотна.

На выставку поступят произведения из фондов и постоянных экспозиций 30 региональных музеев России из 29 городов.

«18 декабря мы открываем главное событие губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в этом году – выставку «Азбука шедевра» в музее «Новый Иерусалим». Представленная экспозиция вызывает огромный интерес и является очень значимой. Она интересна по содержанию, поскольку позволяет жителям и гостям Подмосковья увидеть произведения, которые хранятся в фондах региональных музеев нашей страны. Выставка «Азбука шедевра» – отличный пример объективного комплексного взгляда на те произведения великих русских художников, которые в большинстве своем неизвестны широкой публике. Авторы этих картин обладают потрясающей техникой исполнения, высочайшим мастерством. Такие шедевры, как «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Колхозное изобилие» Бориса Щербакова, «Старая мельница» Василия Поленова, – часть русской души и нашего культурного кода. Думаю, что экспозиция картин «Азбуки шедевра» будет интересна каждому посетителю музея», – сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Экспозиционное пространство выполнено в вокруг букв русского алфавита. Каждая буква является тематическим разделом проекта, каждая из них дает название теме основного нарратива. Например, «В» — воздух, «З» — зеркало, «О» — орнамент и так далее. Как рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова, подготовка «Азбуки шедевра» заняла два года.

«В результате этого сотрудничества гости нашего подмосковного музея «Новый Иерусалим» смогут увидеть более сотни работ лучших русских живописцев из разных уголков страны. По живописным работам Айвазовского, Дейнеки, Кандинского, Кустодиева, Лентулова, Малевича, Серова, Шагала можно будет изучить историю русской живописи с ее яркими эпизодами и образами», – добавила Харламова.

По мнению кандидата искусствоведения, научного консультанта выставки Андрея Сарабьянова, «Азбука шедевра» позволяет соединить обучение и получение эстетического наслаждения от просмотра картин. Одной из задач выставки было помочь зрителям увидеть неожиданные смыслы и прочитать подтексты.

Выставка раскроет тему музейных исследований и работы тех специалистов, благодаря которым шедевры живописи сохраняются. В одном из разделов будет дана история экспертиз картин, а другой посвятили хранителям музея, которые сберегли определенные работы или даже целые музейные коллекции от уничтожения.

«Азбука шедевра» призвана показать широкие возможности сотрудничества региональных музеев и их объединения. Авторы выставки стремятся побудить своих гостей к посещению музеев Иванова, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов.

«Азбука шедевра» – самый амбициозный проект музея «Новый Иерусалим». Это результат сотрудничества именно региональных, а не крупных столичных музеев, живущих несколько в других предлагаемых обстоятельствах. Мы постарались показать нашим гостям целый спектр интереснейших работ лучших русских живописцев, собранных со всей России», – рассказал гендиректор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

К выставке подготовят каталог, сувениры, а также лекции, экскурсии, образовательные занятия и мастер-классы.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>