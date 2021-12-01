РИАМО – 1 дек. В сети МегаФон Ритейл с начала 2021 года вырос спрос на товары для «умного дома». Рост составил 34% в натуральном выражении и 41% - в денежном, сообщает пресс-служба МегаФона.

Специалисты компании считают, что повышение интереса к таким товарам связано с увеличивающейся потребностью оптимизировать энергопотребление, повысить уровень безопасности и комфорта дома.

Товары для «умного дома» стали популярнее и из-за пандемии, во время которой людям пришлось больше времени проводить в доме или квартире. В этом году аналитики МегаФона отметили несколько пиков продаж товаров данной категории: в январе-марте, когда большинство жителей России работали и учились дистанционно, в мае-октябре, во время нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет», — сказал генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Он добавил, что рынок устройств для «умного дома» является сравнительно молодым. У него высокий потенциал для развития.

Несколько лет назад основным инструментом для управления «умным домом» был смартфон. Теперь в таком качестве все чаще используют смарт-колонки с голосовым управлением. На эти устройства приходится самая большая доля продаж – 62%. На первом месте – «Яндекс.Станция Мини», спрос на нее увеличился на 44%, на втором месте – «Яндекс.Станция Лайт» (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех моделей колонок увеличились на 38% в штуках и на 47% в денежном выражении.

В топ-3 самых популярных устройств вошли интеллектуальные системы освещения, их доля продаж составила 10,4%. Продажи этих товаров увеличились в 5,5 раз в штуках и в 4 раза в денежном выражении. У покупателей также популярны смарт-розетки для экономии и учета электричества (доля продаж – 6,4%). С начала 2021 года продажи «умных розеток» выросли на 15% в натуральном выражении и на 33% в денежном. В этих категориях чаще всего приобретали товары «Яндекса». Самой популярной «умной» лампой стала «Яндекс YNDX-00010», розеткой – «Яндекс YNDX-0007W».

С начала года средняя цена покупки товаров для «умного дома» повысилась на 11% до 4671 рубля. Покупатели чаще выбирают «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж, 25% - на интернет-магазин. Автоматизацией домов чаще всего занимаются москвичи, жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара. ​