РИАМО - 1 дек. Совет депутатов Ленинского округа поддержал проект бюджета муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В заседании принял участие глава округа Алексей Спасский, сообщает пресс-служба администрации округа.

Планируется, что доходная часть бюджета на следующий год составит почти 14 млрд рублей, расходы запланированы в аналогичном объеме.

«Важно отметить, что собственные доходы муниципалитета у нас впервые превышают 6 млрд рублей – это очень хороший показатель для Ленинского округа. Эти средства позволят нам активнее участвовать в государственных программах и повышать качество жизни в нашем округе», – подчеркнул Алексей Спасский.

Он отметил социальную направленность муниципального бюджета: 96,9% средств заложено на образование, здравоохранение, развитие культуры и спорта, социальную поддержку населения, а также содержание объектов общественной инфраструктуры.

Расходы бюджета сформированы в рамках 18 муниципальных программ в соответствии с задачами, сформулированными в Указах Президента РФ и в Программе Губернатора Московской области по развитию региона, а также с учетом предложений и наказов жителей.

В частности, финансирование направлено на комплексное благоустройство 27 дворовых территорий и набережной Тарычевского пруда, ремонт 30 дорог, возведение школ в населенных пунктах Ермолино, Лопатино и Развилка, строительство и реконструкцию объектов в сфере ЖКХ.