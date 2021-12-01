РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил в среду одного из старейших членов «Единой России» Александра Тимченко с 20-летием партии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тимченко участвовал в открытии местного отделения партии. Ветерану 89 лет от имени руководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Игоря Брынцалова вручили почетную грамоту «За личный вклад в повышение авторитета партии и активную общественно-политическую работу».

«Александр Тимченко – знаковая фигура в политической жизни региона. Почетный гражданин города Люберцы – на рубеже конца 90-х – начала 2000-х он возглавлял в городе движение «Отечество», а затем – местное отделение «Единой России». Пять раз Александр Иванович избирался депутатом местного совета», - сказал Ружицкий.

Люберецкие активисты партии и глава горокруга познакомились с архивными фото первых лет работы партии в округе и снимками из профессиональной жизни ветерана, который возглавлял Государственный институт горно-химического сырья. Все материалы собраны в домашнем музее Тимченко.

«Партии сегодня недостает очень весомой точки опоры, а именно – ветеранов. Их, к сожалению, с каждым годов все меньше. Хочу пожелать «Единой России» как можно в больших объемах сохранять и задействовать в работе опыт старшего поколения», - сказал Тимченко.

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