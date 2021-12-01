РИАМО - 1 дек. В Доме культуры «Текстильщик» состоялся финал третьего ежегодного конкурса для мам «ВолокоМамочка-2021», сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

Мероприятие прошло 28 ноября. Ведущей по традиции стала Валентина Смирнова, председателем жюри выступил Сергей Шорников.

Конкурс «ВолокоМамочка» не просто развлекательный проект, это настоящая перезагрузка для молодых матерей Волоколамского округа. Два месяца участницы и организаторы готовились к яркому финалу, в который вышли только 10 девушек.

На сцене участницам необходимо было показать шоу-дефиле, поучаствовать в конкурсе вместе с малышами Family Look, продемонстрировать творческий номер и минутный видеоролик о себе.

По итогу жарких споров звание «ВолокоМамочка-2021», а также подарочный сертификат на сумму 15 тыс. рублей получила Алена Анисимова.

Без наград в этот вечер не осталась ни одна из девушек, помимо подарков от администрации Волоколамского округа и партнеров проекта, каждая финалистка получила титул в различных номинациях.

Организатором мероприятия ежегодно выступает Волоколамский клуб молодых семей при поддержке администрации Волоколамского округа, многофункционального центра «Молодежное содружество», а также многочисленных партнеров и спонсоров проекта.