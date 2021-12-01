РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. Телеведущая Елена Летучая навестила пациентов в Домодедовском детском хосписе, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Встречу организовал благотворительный фонд «Бумажная птица» в рамках проекта «Мечты сбываются».

После знакомства с детьми и родителями Летучая рассказала ребятам о своем творческом пути и подарила каждому свою книгу «Путь к мечте» с автографом и теплыми пожеланиями.

Более 10 тыс выездов к пациентам совершила служба детского хосписа в Подмосковье за 2 года>>