РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. Телеведущая Елена Летучая навестила пациентов в Домодедовском детском хосписе, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».
Встречу организовал благотворительный фонд «Бумажная птица» в рамках проекта «Мечты сбываются».
После знакомства с детьми и родителями Летучая рассказала ребятам о своем творческом пути и подарила каждому свою книгу «Путь к мечте» с автографом и теплыми пожеланиями.
Более 10 тыс выездов к пациентам совершила служба детского хосписа в Подмосковье за 2 года>>
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