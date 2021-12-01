РИАМО - 1 дек. В Москве и Подмосковье минувшая осень оказалась на 1,3 градуса теплее средних показателей. Благодаря сентябрьским дождям и ноябрьскому снегопаду сезон перевыполнил норму по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».

Самым прохладным месяцем осени оказался сентябрь, среднемесячная температура была ниже обычного на 1,1 градуса. Самый теплый день пришелся на 13 сентября – 23,1 градуса тепла, а самая холодная ночь – на 29 сентября, столбик термометра поднялся только до 0,7 градуса тепла. Количество осадков составило 84,8 мм при норме в 65 мм.

Октябрь был теплее привычных значений на 1,4 градуса. Самым теплым днем стало 10 октября (+13,8 градуса), холоднее всего было 25 октября (-2,7 градуса). При норме в 59 мм во втором месяце осени выпало всего 40,4 мм осадков.

Ноябрь выдался особенно теплым, на 3,5 градуса теплее привычного. Воздух в регионе 5 ноября прогрелся до плюс 12,3 градуса. До минус 6,9 градуса похолодало 24 ноября. Осадков в течение месяца выпадало не так много, но снегопад в последний день месяца перевыполнил план – 65,6 мм при норме в 58 мм.

По данным синоптиков, весь год в целом судя по всему окажется теплее среднестатистических показателей на полградуса.