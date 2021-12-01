РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 дек. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил ход капитального ремонта в помещении Детской школы искусств в микрорайоне Ковровый, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2022 году юные художники приступят к занятиям в новых классах.

«Первоначально здесь смогут заниматься порядка 150 человек, а далее хотим увеличить их число до 300. Ребята и родители ждут классы для живописи, рисунка, декоративно-прикладного искусства, истории изобразительного искусства, а также класс ИЗО для детей от 3 лет», - сказал Жигалкин.

На сегодня уже заменили электропроводку, инженерные коммуникации, а также провели работы по гидроизоляции пола, обновили окна. Также установили двери запасных выходов и отремонтировали центральный вход.