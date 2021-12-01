РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. ООО «Агроферма» после успешных испытаний на ФГБУ «Подольская МИС» закупила на региональную субсидию комбикормовую установку для всех видов и возрастных групп животных, птицы и рыбы, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село» ВПП«Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Глеб Козельцев принял участие в запуске новой комбикормовой установки КУ-2-1.

В 2020 году на базе ФГБУ «Подольская МИС» успешно провели испытания комбикормовой установки КУ-2-1. Установка предназначена для дробления зерна и смесей различных культур и добавления минеральных добавок в соответствии с зоотехническими требованиями для всех видов и возрастных групп животных, птицы и рыбы. После испытаний решили приобрести подобную установку для ООО «Агроферма».

Комбикормовую установку КУ-2-1 приобрели недавно. При этом использовали региональную субсидию на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования. В рамках программы государственной поддержки ООО «Агроферма» получило возврат средств в объеме 20% (НДС) от стоимости установки.

В среду первый раз запустили установку. За час изготовили более 2 тонн корма с биодобавками.

Установка позволит изготавливать высококачественный корм для разных животных исходя из особенностей их рациона. С ее помощью можно применить новый адаптивный тип кормления с использованием минеральных добавок.

Также на складе ООО «Агроферма» хранится сено для кормления крупнорогатого скота, овец, коз. Козельцев оценил его качество.

«Сено хорошо высушено, не имеет признаков затхлости, плесени и гнили», - сказал Козельцев.

Часть сена и изготавливаемого ООО «Агроферма» корма с биодобавками в дальнейшем направят на благотворительность в рамках проекта Ассоциации фермеров.