РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 дек. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вместе с заместителем Сергеем Полевщиковым посетили жительницу Александру Малышеву, в квартире которой был установлен газоанализатор, сообщает пресс-служба администрации города.

Газоанализатор поможет не допустить утечку. Их устанавливают над газовой плитой. Если человека нет дома, оповещение приходит на телефонный номер.

«Могу замотаться с делами по дому и забыть выключить газ. Очень полезный прибор, особенно для таких жителей, как я», - сказала Малышева.

Установку системы автоматизированного контроля загазованности помещения проводят в рамках пилотного проекта Московской области. В программе участвуют жители старше 65 лет и малоимущие горожане.

«К сожалению, не все жители, кто вошел в пилотный проект по бесплатной установке такой системы, пускают в квартиры специалистов для ее подключения. Но все мы должны понимать, что это не только наша безопасность, но и наших соседей», - сказал Жигалкин.

По интересующим вопросам жителям рекомендуют звонить по номерам телефонов: 8(498)742-20-51, 8(498)742-20-52 и 8(498)742-20-53.