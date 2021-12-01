РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 дек. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин и его заместитель Ирина Копыльченко проверили результаты устройства освещения на пешеходных переходах на 2-м и 3-м Покровском проездах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы выполнили в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

«Путь наших горожан стал светлее, а значит, безопаснее. В следующем году продолжим работы как по ремонту улично-дорожной сети, так и по обустройству безопасных пешеходных переходов», - сказал Жигалкин.