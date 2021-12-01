РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Школьные команды из Люберец выиграли шесть медалей на областном этапе национального чемпионата WorldSkills Junior в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В чемпионате участвовали 42 команды из 14 округов Московской области. Школьников разделили по четырем возрастным категориям.

Команда Инженерно-технологического лицея выиграла золото, серебро и две бронзы. Ученики гимназии №41 и школы №54 получили серебряные медали.

10-классники из Инженерно-технологического лицея Павел Милов и Владимир Пожога весной 2022 года представят горокруг на Всероссийском этапе.