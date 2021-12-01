Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов из-за нового штамма коронавируса, который отмечен ВОЗ как вызывающий обеспокоенность. «Омикрон» очень заразен и, как предполагается, способен вызывать более быстрый ответ организма. Окажутся ли под ударом привитые и может ли новый штамм свести на нет попытки побороть COVID-19, РИАМО рассказали эксперты.

Битва штаммов

Под ударом нового штамма находятся все, в том числе и привитые, считает научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада. Но вакцинированные при этом окажутся более защищенными.

«Насколько именно – покажет только время и качественные научные исследования», – считает ученый.

Наимзада сомневается, что «омикрон» способен свести на нет все попытки врачей и ученых побороть пандемию коронавируса, но не советует жителям пренебрегать правилами безопасности.

«Введено множество мер, препятствующих распространению респираторных вирусов вне зависимости от их вида и штамма. Социальная дистанция, ношение масок и личная гигиена помогают от всех штаммов одинаково», – подчеркивает эксперт.

Также он отмечает, что при обнаружении реальной необходимости планы по разработке модифицированных версий вакцин будут реализовываться.

Перспективы распространения штамма «омикрон» в нашей стране, по оценке ученого, такие же как у «дельты».

«Внимательный читатель заметит, что между «дельтой» и «омикроном» есть много разных греческих букв, которыми обозначались штаммы. Про них мы мало что слышали, и они не заменили «дельту» в широкой популяции. О том, удастся ли это сделать штамму «омикрон», окончательно пока неясно», – говорит Наимзада.

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Риски распространения «омикрона»

Учитывая, что имеющиеся смывы на SARS-CoV-2 определяют новый штамм «омикрон», можно предположить, что вакцина действует и на него, считает врач-терапевт Светлана Петрухина. И все же риски его распространения в мире высоки, в том числе в России, так как коллективный иммунитет населения равняется 51,8%.

За период пандемии врач помогла восстановится после COVID-19 более 150 пациентам. Она уверена, что ограничение въезда в страну может задержать распространение нового штамма, и при наличии коллективного иммунитета есть шансы побороть инфекцию.

«Будет ли работать иммунитет переболевших, зависит от того, в какой форме и каким штаммом они переболели ранее, как давно и какой выработался титр антител», – добавляет Петрухина.

Основная задача на сегодняшний день, по мнению доктора – это предотвратить смертность, инвалидизацию и осложнения от заболевания. Ведь вирус сложный и постоянно мутирует.

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Особые симптомы и заразность

«Предполагают, что «омикрон» изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИД или ВИЧ, поэтому он имеет особые свойства», – говорит педиатр, аллерголог из Одинцова, победитель конкурса «Народный доктор» Павел Бережанский.

Врач обращает внимание, что по данным Минздрава Италии, где вирус уже обнаружен у вернувшихся из Африки отдыхающих, «омикрон» обладает огромной способностью к распространению. Она выше, чем у «дельты», который сейчас превалирует в России.

«В ВОЗ отмечают, что пока нет данных, отличаются ли симптомы в случае заражения этим штаммом от симптомов при заболевании другими. Хотя врачи рассказывают, что их пациенты с «омикроном» не теряют обоняние и вкусовые ощущения, но испытывают слабость и отмечают повышенную температуру. Впрочем, наблюдаются и стандартные проявления болезни: частый кашель и чихание», – говорит Бережанский.

Из опубликованных статей врачей из ЮАР известно, что новым штаммом очень часто болеют люди до 30 лет, также сильно подвержены заболеваемости подростки. По словам Бережанского, «омикрон» отличается крайне высокой контагиозностью (заразительностью – прим. ред.). Его агрессивность как минимум в два раза выше, чем у предыдущих штаммов ковида.

Доктор настоятельно рекомендует вакцинироваться тем, кто до сих пор по каким-то причинам это откладывал.

«Вакцины эффективны и против «омикрона». Они помогут избежать тяжелого течения болезни. Берегите себя и своих близких», – подчеркивает он.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Насколько заразен «омикрон»: врачи и ученые о перспективах распространения нового штамма. Эксперты поделились прогнозами по распространению штамма «омикрон» в нашей стране.

- Первые две фазы испытаний вакцины «Спутник М» доказали ее безопасность. Третья фаза испытаний будет приводиться с привлечением широкого круга подростков.

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«Порядка 8 миллиардов инъекций сделано по всему миру. Мы сейчас имеем возможность остановить пандемию. Вакцины дают убедительный эффект. Делаются ревакцинации. Есть полная возможность, чтобы следующий год был последним годом пандемии, но теперь все зависит от людей, наука свое дело сделала», - сказал профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- За сутки в России зарегистрировали 32 837 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 008 больных. В Москве - 2 757.

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