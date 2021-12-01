РИАМО - 1 дек. Авиационная бомба времен Второй мировой войны сдетонировала на стройплощадке в немецком Мюнхене, сообщает Федеральное агентство новостей.
Мощнейший взрыв произошел на строительной площадке Deutsche Bahn. Ударная волна ощущалась на расстоянии нескольких километров. В районе ЧП приостановлено движение поездов.
К месту происшествия стягиваются значительные оперативные силы, включая полицию и медслужбу.
Предварительно, в результате взрыва есть раненые. Дальнейшая информация уточняется.
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