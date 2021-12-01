РИАМО - 1 дек. Авиационная бомба времен Второй мировой войны сдетонировала на стройплощадке в немецком Мюнхене, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мощнейший взрыв произошел на строительной площадке Deutsche Bahn. Ударная волна ощущалась на расстоянии нескольких километров. В районе ЧП приостановлено движение поездов.

К месту происшествия стягиваются значительные оперативные силы, включая полицию и медслужбу.

Предварительно, в результате взрыва есть раненые. Дальнейшая информация уточняется.