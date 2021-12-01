РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В городском округе Подольск 4 декабря пройдет Единый день диспансеризации населения, жители округа смогут посетить выделенные для этого кабинеты в 7 обособленных структурных подразделениях Подольской областной клинической больницы, сообщает администрация округа.

Главной целью диспансеризации является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. В том числе сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета.

Единый день диспансеризации будет проводиться с 8:00 до 14:00 в 7 обособленных структурных подразделениях Подольской областной клинической больницы. В том числе в №1 на улице Кирова, 27, кабинет №117, телефон: 8(496)763-09-28, №2 на улице Батырева, 7, кабинет №11, телефон: 8(496)753-52-02, №3 на улице Бородинская, 22, кабинет №150, телефон: 8(496)753-03-95, №4 на бульваре 65-летия Победы, 10, кабинет №226, телефон: 8(903)259-44-58.

Также в подразделении №5 в микрорайоне Климовск на проспекте 50-летия Октября, 21, кабинет №222, телефон 8(496)762-29-70, №6 в микрорайоне Климовск на Больничном проезде, 1, кабинет №336, телефоны: 8(496)760-15-53 и 8(496)760-15-64. В микрорайоне Львовский в подразделении №7 на Больничном проезде, 4А, кабинет №111, телефон: 8(496)60-58-05.

Любой гражданин в возрасте 18 лет и старше может обратиться в одно из вышеперечисленных лечебных учреждений в соответствии с местом своего прикрепления по месту жительства в кабинет медицинской профилактики без предварительной записи.

В текущем году осмотру подлежат жители в возрасте от 18 до 39 лет: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годов рождения (осмотр 1 раз в 3 года), в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой полис. Получать талоны и стоять в очереди не требуется, осмотр врачами проводится в короткое время.

Более 114 тыс жителей Подольска планируется охватить диспансеризацией в этом году>>