РИАМО - 1 дек. Президент РФ Владимир Путин побывал в новом культурном центре искусства «ГЭС-2» на Болотной набережной в столице, об этом сообщается на сайте Кремля.

Президента страны Владимира Путина сопровождали московский мэр Сергей Собянин и президент фонда современного искусства V-А-С, председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Путин осмотрел выставочные площади ДК, а также классы просветительских программ, помещения мастерских и студию звукозаписи.

Новый центр искусства расположился в здании бывшей электростанции, введенной в эксплуатацию в 1907 году. Ее возвели на берегу Водоотводного канала по проекту архитектора Василия Башкирова.

После 1920-х годов здание несколько раз перестраивали, а в 2006 году ГЭС-2 вывели из эксплуатации. В ноябре 2009 года станция получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Фонд V–A–C купил объект в 2015 году.

Для москвичей и гостей столицы «ГЭС-2» откроется 4 декабря.