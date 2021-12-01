РИАМО - 1 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о нарушении ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» закона о закупках, сообщает пресс-служба управления.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Аракс» на некорректные действия ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (заказчик) при проведении открытого запроса котировок в электронной форме на выполнение инженерно-геологических работ на административном объекте.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Аракс» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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