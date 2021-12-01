РИАМО - 1 дек. На большой сцене Центрального академического театра Российской Армии в столице состоится премьера семейного мюзикла «Летучий корабль», сообщила пресс-служба театра.

Спектакль поставлен по популярному мультфильму, на котором выросло не одно поколение. Волшебные истории из самого известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Афанасьевым, замечательные стихи Юрия Энтина и объединяющая все это в единое целое фантастическая музыка Максима Дунаевского.

«Наш «Летучий корабль» – мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за нее, и тогда она обязательно сбудется!» – сказал режиссер спектакля Андрей Бадулин.

В новой постановке нет места заурядным чувствам и отношениям. Все по-взрослому, по-настоящему: коварство Полкана, захотевшего захватить царство; жестокость Бабы-Яги, которая чуть было не довела до беды Ивана и бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому другу. А самое главное – любовь Забавы и Ивана, способная преодолеть все преграды и помогающая творить самые настоящие чудеса.

В ролях: заслуженный артист России Андрей Новиков, заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания Антон Морозов, Анна Воропаева, Анна Чижова, Илья Баранов, Дмитрий Оболонков, Александр Аргос, Денис Кутузов, Анфиса Ломакина, Мария Оамер, Диана Борина, Валерия Мисанова, Иван Гришенков, Дмитрий Ломакин, Ярослав Бережнов, Максим Чиков, Александр Макаров, Александр Рожковский, Виктория Сычева, Мария Швыдко и Екатерина Шарыкина.

Режиссер-постановщик и автор инсценировки заслуженный артист России Андрей Бадулин. Автор стихов – Юрий Энтин, композитор – народный артист России Максим Дунаевский. Художник-постановщик – Анастасия Глебова.

Премьерные показы мюзикла состоятся 25, 26 и 30 декабря, а также с 3 по 9 января. Зрители могут приобрести билеты без наценок на сайте театра по ссылке.

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