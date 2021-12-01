РИАМО - 1 дек. Следователи совместно с полицией провели обыски у администраторов и активных участников «Московского тренингового центра» в рамках расследования дела о доведении до самоубийства и оказания небезопасных услуг, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено в отношении трех руководителей центра.

«Сегодня у администраторов и активных участников центра совместно с оперативными службами проводятся обыски по 11 адресам. Указанные лица доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий», - сказала Иванова.

Центр начал работу в начале 2000-х годов. Заведением руководили психолог Роман Тихонов, его супруга и дочь.

В СК считают, что в центре применялась методика «Лайфспринг», которая опасна для психики. В 2015 году одна из клиенток покончила с собой.

Трое фигурантов дела сейчас находятся в федеральном розыске. Им заочно предъявлены обвинения.

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