РИАМО - 1 дек. Архсовет столицы отправил на доработку концепцию проекта многофункционального комплекса рядом с Парком Победы, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Проект имеет рабочее название «ТПУ «Парк Победы». Он состоит из транспортной части, в которую входят остановки наземного транспорта, переходы и другие объекты, и коммерческой, состоящей из многофункционального комплекса.

Разработку коммерческой части проекта авторства архитектурного бюро Тимура Башкаева рассмотрел Архсовет столицы. В составе МФК планируется построить торговые и офисные помещения, а также гостиницу.

«Сейчас давать положительное заключение мы не будем. Дадим продолжить работу – с комментариями по транспортной схеме, геометрии проекта, реализуемости решений, благоустройству и парковой зоне вокруг. Проект расположен в знаковом месте столицы, так что надо продолжить консультации», – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По проекту будущий комплекс будет состоять из нескольких частей: отель с апартаментами, торговый центр и офисы, которые будут находиться в зоне «ТПУ «Парк Победы».

«Перепад рельефа очень сильный. Очень важно, что комплекс разделен на две части пожарным проездом, который будет использоваться в качестве пешеходной артерии. Вообще мы большое внимание уделяем пешеходной доступности и благоустройству, поскольку тут все время будут ходить люди от метро, от остановок », – отметил автор проекта Тимур Башкаев.

Концепция проекта все еще разрабатывается и перед получением архитектурно-градостроительного решения девелопер и проектировщики хотят получить и учесть все замечания членов Архсовета.

Заказчиком МФК стала компания «Ташир». Комплекс будет состоять из трех башен сложной формы, которые будут соединены стилобатами и вместе будут напоминать иероглиф. Общая площадь будущего строения составит 178 тыс. кв. м. Максимальная высота комплекса будет равняться 105 м, с верхних этажей посетителям будет открываться вид на достопримечательности и парк.

При строительстве будут использовать стекла с кривизной и рельефные фасады. Белые металлические панели, стеклофибробетон, планкен из термодревесины и перфорированные кассеты будут применяться при внешней отделке. Начало возведения объекта запланировано на конец 2022 года, а сдать его намерены в конце 2025 года.

За транспортную составляющую проекта на противоположной стороне улицы Барклая отвечает департамент строительства Москвы. Проектировщиком выступает АО «Мосинжпроект».