РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 1 дек. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в рамках которого ведут целенаправленную работу по выявлению пьяных водителей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Основная задача – своевременное выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня аварийности. Мероприятие будет проходить до 5 декабря.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения налагается штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Очевидцев пришествия с участием пьяного водителя просят незамедлительно сообщать об этом в отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» по телефону дежурной части: 8(496)-56-6-98-65.

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