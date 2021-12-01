РИАМО - 1 дек. Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» стартовал в 4-й раз. Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова рассказала о масштабной программе, которую подготовили для жителей и гостей региона, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области во «ВКонтакте».

«В Зарайске мы открыли первый и единственный в России музей-усадьбу Достоевского «Даровое», он полностью восстановлен. Обязательно стоит посмотреть, где рос мировой гений. В «Новом Иерусалиме» открылась выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Это, наверное, самая большая частная коллекция французской живописи конца XVIII – первой трети XIX вв. Уникальную экспозицию «Образ и смысл» мы развернули в Серпуховском музее – в сотрудничестве с 11 музеями России. Выставлено 80 картин – XVII век, знаменитые голландцы, период расцвета живописи. 18 декабря в «Новом Иерусалиме» откроем одну из лучших выставок страны «Азбука шедевров». Из 30 музеев – от Владивостока до Калининграда – привезут картины известных русских художников», – сказала Наталья Виртуозова в интервью телеканалу «360».

В каждом округе открывают рождественские ярмарки. Очень популярен в Подмосковье зимний спорт. Открывают 300 катков, в том числе новые – в Люберцах, Домодедове, Серпухове, Одинцове, Орехово-Зуеве и Егорьевске. Новые лыжни – в одинцовском парке Малевича, Видновском и Томилинском лесопарках, в Подольске и Балашихе. Все они будут с освещением, пунктами проката и питания. Работают 18 горнолыжных курортов: в Дмитрове, Раменском, Балашихе и Солнечногорске. В Одинцове 31 декабря в 52-й раз состоится Манжосовская гонка. А 19 января всех ждут на Крещенские купания.

Наталья Виртуозова отметила, что насыщенная программа «Зимы в Подмосковье» – результат работы всей команды правительства Московской области и надежных партнеров.

«Очень гордимся, что нам доверяют. У нас есть уникальные туристические маршруты с Тульской и Тверской областями. Спасибо за поддержку Ростуризму, Елисаветинскому просветительскому обществу и нашему доброму соседу – Москве. Сейчас стартует новый проект с Ильей Авербухом – на 14 площадках в Московской области пройдет «Ледниковый период». Огромный каток ждет посетителей в парке «Патриот». От этого сотрудничества выигрывают все и в первую очередь – жители», – подчеркнула вице-губернатор.

Всю подробную информацию можно найти на сайте по ссылке.

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