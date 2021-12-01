РИАМО - 1 дек. Акция памяти участников битвы под Москвой стартовала в Подмосковье к 80-летию события, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«К 80-летию битвы под Москвой стартовала акция памяти участников тех великих событий - #БитваПодМосквой2021», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в рамках акции каждый желающий может с 1 по 5 декабря записать свое 30-40 секундное обращение со словами благодарности к участнику битвы под Москвой и выложить его в социальные сети с хештегом #БитваПодМосквой2021.

Битва за Москву – одно из главных событий Великой Отечественной войны, ознаменовавшее крах стратегических планов нацистских войск и начало контрнаступления СССР. Она началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года.

В Подмосковье пройдут патриотические мероприятия в честь 80‑летия битвы под Москвой>>