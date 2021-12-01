РИАМО - 1 дек. Новый состав, посвященный конкуренции и ее влиянию на различные сферы жизни Москвы, запустили в столичном метро. Поезд начал курсировать на Арбатско-Покровской линии, сообщается на официальном сайте мэра города.

Все 10 вагонов поезда посвящены модернизации и обновлению экономики, здравоохранения, промышленности, бизнеса, технологии, культуры и досуга столицы. Чтобы обеспечить развитие конкуренции и открытость конкурсных процедур, власти города проводят системную работу по созданию нужных условий.

«Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды для всех участников является портал поставщиков города Москвы, который сегодня объединяет более 240 тыс. предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России», – отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Идея создания тематического поезда принадлежит департаменту по конкурентной политике. Глава ведомства Иван Щербаков считает, что конкуренция влияет как на качество товаров и услуг, так и на жизнь всего города в целом.

«Конкуренция может и должна быть честным соревнованием, которое помогает развиваться как отдельным людям, так и целым городам. Будем рады, если наш поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса, расширение уже существующего дела, а кто-то просто посмотрит на жизнь столицы другими глазами», – добавил он.

Как рассказал заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов, новый тематический поезд стал 22-м брендированным составом, запущенным в 2021 году. Главная задача при создании таких тематических составов – сделать их информативными.

«Нам показалось интересным погрузить пассажиров в тему конкуренции в Москве не при помощи сухих фактов, а представив сферы, на которые влияет конкуренция: от промышленности до бизнеса и культуры. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии на протяжении шести месяцев. Ожидаем, что за это время он перевезет около 2 млн пассажиров», — пояснил Ликсутов.

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