РИАМО - 1 дек. Комитет лесного хозяйства Московской области подвел итоги лесокультурного сезона 2021 года, площадь восстановленных за год лесов составила 2401,8 га, показатель лесовосстановления был перевыполнен и составил 109,6%, сообщает пресс-служба подмосковного Комлесхоза.

Все мероприятия лесокультурного сезона 2021 проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Лесовосстановление в Подмосковье начинается весной и заканчивается примерно за две недели до начала устойчивых заморозков.

«В текущем году площадь восстановленных в Подмосковье лесов составила 2401,8 гектара. Для понимания объемов выполненных работ в нацпроекте введен показатель, который характеризуется отношением площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что в Подмосковье сохраняется положительная динамика сохранения лесов – высаживается большее число деревьев по сравнению с вырубленным количеством. В 2021 году показатель лесовосстановления вновь был перевыполнен и составил 109,6%.

По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории региона проводятся ежегодные акции по посадке леса – «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево».

«Это прекрасная традиция, которая очень полюбилась жителям области. В этом году с учетом осенней и весенней акции мы посадили свыше 650 тыс. деревьев на площади около 400 га. Посадить свое дерево пришли более 118 тыс. человек», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она подчеркнула, что весь посадочный материал для восстановления лесов выращивается в подмосковных лесных питомниках, а не закупается в других регионах.

В 2021 году на территории Подмосковья вырастили более 13 млн сеянцев основных пород деревьев – сосны, ели и дуба, что полностью удовлетворяет потребности региона.

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