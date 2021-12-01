РИАМО - 1 дек. Подмосковная экономика успешно преодолела кризисный период, связанный со вспышкой коронавируса, и вернулась на устойчивую траекторию развития, сообщил в интервью РИАМО спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Уже есть большие позитивные сдвиги во всех областях. Например, в этом году темп роста прибыли крупных и средних организаций составил 56,2%, благодаря чему у нас выросли поступления по налогу на прибыль на 31,7 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года рост прибыли составил всего полпроцента», – сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что успешно пройти сложный период позволили эффективные меры поддержки бизнеса, действующие в Подмосковье.

«Разумеется, налоговые льготы влекут за собой недополученные доходы бюджета, но создаваемый позитивный эффект гораздо больше и важнее. Льготы – это привлечение инвестиций, это новые рабочие места, это серьезный стимул для развития предпринимательства в Подмосковье», – отметил парламентарий.

Брынцалов также сообщил, что Московская область на сегодняшний день входит в число регионов-лидеров по количеству официально зарегистрированных самозанятых граждан.

«Наш регион изначально был экспериментальной площадкой (по введению специального налогового режима для самозанятых - ред.). Мы совместно с правительством области проводили мониторинг ситуации, смотрели, как жители начали пользоваться этим режимом, с какими трудностями столкнулись, помогали им. Сегодня, по прошествии почти трех лет, мы видим, что люди готовы платить налог, чтобы иметь легальный статус», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что Подмосковье также находится в числе безусловных лидеров по состоянию экономической обстановки в целом.

«Прогнозируется устойчивый рост нашего бюджета. Все это позволит нам развиваться, совершенствовать и обустраивать наш регион, делать его еще более комфортным, современным и успешным», – заключил спикер Мособлдумы.

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