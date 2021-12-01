РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 дек. Утром в среду коммунальные службы начали расчистку улиц от снега, всего в уборке задействовано 103 единицы техники, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «Вконтакте».



По регламенту — снег начинают чистить после окончания снегопада, однако коммунальные службы округа начали работать на опережение.

Всего этой зимой будет задействовано более 90 единиц техники и еще более 40 машин подготовлены «Мосавтодором» для уборки региональных дорог.

Снегопад обрушился на Московский регион во вторник вечером. За ночь сугробы в отдельных районах Подмосковья выросли до 16 см.